Пострадавшего в ДТП в Подмосковье ребенка перевели в больницу в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пострадавшего в аварии на Рижском шоссе в Московской области ребенка перевели в больницу в Москву. В медицинском учреждении в Волоколамске остаются пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Вечером 11 августа на 159-м километре трассы М-9 "Балтия" (Рижское шоссе) произошла авария. По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом. По данным ГУ МВД по Московской области, погибли пять человек. Семеро пострадавших в ДТП были госпитализированы, двое из них - дети.

"В Волоколамской больнице остаются пять пострадавших в результате аварии на Рижском шоссе. Все - в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Один ребенок вчера был переведен для дальнейшего лечения в детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского", - сказал собеседник агентства.

В числе находящихся в подмосковной больнице - один ребенок и четверо взрослых. Еще один пострадавший выписан.