Фестиваль шашлыков и раздельного сбора мусора проведут в парках Подмосковья

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области при содействии общероссийской "Лиги шашлыков" и "Национального экологического корпуса" проведет 17 августа в городских парках и лесопарках, где оборудованы мангальные зоны, марафон шашлыков под девизом "Шашлык - чистый пикник!". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Акция пройдет впервые в истории Подмосковья, мы назвали ее необычно - "Мангал-марафон", так как в основе мероприятия лежит состязательный принцип между муниципалитетами, точнее, кто из них предложит самый оригинальный рецепт шашлыков и привлечет к раздельному сбору в общественных местах наибольшее количество жителей, к учету будут приниматься как данные о количестве собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов", - процитировали в пресс-службе министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина.

По его словам, центральными площадками акции станут парк им. Л. Н. Толстого в Химках, Городской парк в Красногорске и парк "Мысово" в Долгопрудном. В рамках акции пройдут конкурсы частушек, художественных работ, конкурс игры на пластиковых и алюминиевых банках, выступят артисты. В мероприятии задействуют более тысячи волонтеров, они будут раздавать в парках и лесопарках информационные материалы про раздельный сбор мусора. Площадки фестиваля оборудуют двумя типами контейнеров для сортировки бытовых отходов.

В министерстве предположили, что в акции примут участие не менее 10 тыс. жителей, будет собрано не менее 1 т сортированных отходов. Акция "Мангал-марафон" может стать ежегодным мероприятием Московской области.

Раздельный сбор

Раздельный сбор отходов (РСО) в Московской области стартовал с января 2019 года, это первый регион в РФ, который внедрил систему повсеместно. С начала года к августу РСО позволил увеличить долю перерабатываемых бытовых отходов с 9% до 20%, сообщил ранее ТАСС заместитель председателя правительства - министр экологии региона Дмитрий Куракин.

Раздельный сбор в регионе основан на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер синего цвета жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй, серый - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, вакуумная упаковка из-под фарша). Так же будет устроен раздельный сбор в Москве на первом этапе, который стартует с января 2020 года.