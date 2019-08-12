Около 1,7 млрд рублей потратят в Подмосковье на закупку школьных учебников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 5,5 млн учебников на сумму около 1,7 млрд рублей закупят в Московской области для учебных учреждений региона. По новым учебникам смогут учиться порядка 900 тыс. школьников, в понедельник сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В этом году в Московской области для образовательных учреждений закупят свыше 5,5 млн учебников на сумму почти 1,7 млрд рублей. Благодаря проводимой работе, обеспеченность учебниками и учебными пособиями подмосковных общеобразовательных организаций составляет 100%", - процитировали в сообщении слова Забраловой.

По ее словам, почти 900 тыс. школьников получат закупленные учебники. В пресс-службе добавили, что норматив финансового обеспечения расходов на учебники на одного ученика составляет 2 тыс. рублей.

"В целом, в области продолжается активная подготовка к новому учебному году. В ближайшее время идет проверка всех образовательных учреждений на безопасность и готовность принять ребят", - добавила Забралова.