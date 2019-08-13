Малоимущие семьи Подмосковья получат подарочные наборы для первоклассников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в Подмосковье смогут получить подарочные наборы для первоклассников с 1 сентября, в комплект войдут рюкзак и школьные принадлежности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"С 1 сентября подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (примерно 12 тыс. 493 рубля), в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из подмосковных школ, получат подарок первокласснику - рюкзак с анатомической спинкой и школьно-письменные принадлежности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 22 августа в управление социальной защиты населения могут обратиться родители ребенка-первоклассника с заявлением и справкой о доходах.

"Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача портфеля начнется с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях" - цитирует пресс-служба министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Ранее сообщалось, что депутаты Московской областной думы приняли закон, согласно которому малоимущие семьи смогут получить подарочный набор первоклассника. На приобретение каждого школьного набора власти выделят по 2,6 тыс. рублей, комплекты планируется предоставить 8,2 тыс. первоклассников.