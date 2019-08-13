Памятник Ту-144 откроют в Жуковском 24 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника самолету Ту-144 состоится в Жуковском 24 августа, сообщается на странице администрации городского округа Жуковский в Instagram.

"Самолет-памятник планируется открыть к Международному авиационно-космическому салону - МАКС 2019. Ту-144 стал легендой экспериментальной авиации, самолетом, опередившим свое время. Поэтому 24 августа мы открываем не просто памятник, мы увековечиваем символ достижений отечественного самолетостроения", - цитирует пресс-служба руководителя городской администрации Юрия Прохорова.

16 июля самолет был отбуксирован к месту установки с территории ЛИИ им. М. М. Громова, где проходили реставрационные работы, и покрашен в цвета советского "Аэрофлота". "Теперь нам остались последние штрихи: необходимо восстановить газон и сделать подсветку. Все это будет выполнено в ближайшие дни", - добавил глава города.

Авторами идеи проекта являются "Научно-инженерная компания", благотворительный фонд "Легенды авиации" и администрация города.

Ранее сообщалось, что инициативу по созданию музея истории авиации в Жуковском поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители города, участники фонда "Легенды Авиации", администрация округа, представители руководства института имени проф. Н. Е. Жуковского, а также региональное отделение партии "Единая Россия" образовали инициативную группу.

Ту-144 - это современный сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный КБ Туполева. Впервые он поднялся в небо 31 декабря 1968 года в Жуковском и первым в мире среди пассажирских самолетов совершил полет со скоростью 2,5 тыс. км/ч.