Более 320 км новых линий электроосвещения построят на дорогах Подмосковья

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 320 км линий электроосвещения будет построено в Подмосковье в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории 39 муниципалитетов. Наружное освещение возведут на аварийных участках и на подъездных дорогах к крупным городам, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году на территории 39 муниципалитетов будет построено более 320 км линий электроосвещения вдоль 120 участков региональных дорог. Более половины ДТП в регионе происходит в темное время суток, и освещение на дорогах позволит повысить безопасность дорожного движения в среднем на 50%", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Наибольший объем работ планируется выполнить в Домодедове, где появится около 20 км линий освещения, 19 км линий - в Шатуре и 18 км - в Пушкине. Также освещение появится на участках Пятницкого шоссе в Красногорске и Солнечногорске, на Можайском шоссе в округе Можайск, на участках Егорьевского шоссе в городских округах Люберцы, Ликино-Дулеве, Раменском и других, говорится в сообщении.

Завершить строительство всех линий планируется в декабре 2019 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.