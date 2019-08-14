Глава Серпухова Дмитрий Жариков ушел в отставку

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Серпухов принял отставку главы муниципалитета Дмитрия Жарикова, решившего покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

"Сегодня, 14 августа, Совет депутатов принял мою отставку с должности главы муниципального образования по собственному желанию. На протяжении нескольких лет я возглавлял Серпухов. Это, безусловно, сложная, ответственная и в то же время почетная работа, требующая полной отдачи моральных и физических сил. Именно этим я и старался руководствоваться в своей каждодневной деятельности", - приводятся в сообщении слова Жарикова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации, временно исполняющим обязанности главы Серпухова стала первый заместитель главы округа Юлия Купецкая.

Дмитрий Жариков с мая 2015 года исполнял обязанности главы Серпухова, в ноябре того же года он был избран главой муниципального образования.