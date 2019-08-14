Власти Подмосковья планируют открыть 12 школ и четыре детских сада до конца года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца 2019 года ввести в эксплуатацию 12 школ и пристроек, а также четыре детских сада, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"До конца года в Подмосковье откроются 12 школ и пристроек, а также четыре детских сада", - говорится в сообщении.

К 1 сентября будут введены в эксплуатацию учебные заведения на 275 мест в Домодедове и на 600 мест в Ступине. Также откроются пристройки к школам в Котельниках, Пушкине, Ногинске и Медвежьих Озерах.

До конца года также будут открыты школы на 825 мест в Подольске, на 1,1 тыс. мест в Сергиевом Посаде и на 1350 мест в Одинцове. Также будут введены в эксплуатацию пристройки в Дмитрове и Ивантеевке. До конца текущего года в регионе завершится строительство детских садов в Ногинске, Наро-Фоминске и двух учреждений в Королеве.

"Количество детей в школах Подмосковья ежегодно увеличивается на 40 тыс. человек, поэтому строительство школ особенно необходимо. Также в области постепенно снижается уровень второй смены. За пять лет он сократился в два раза - с 11,5% до 5,8%. В наших планах - ликвидация второй смены до 2024 года", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

В пресс-службе также добавили, что в текущем году в Талдомском округе завершится строительство спорткомплекса Вербилковской школы, где появятся универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медицинские кабинеты.