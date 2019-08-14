Театрально-музыкальный фестиваль "Сон в летнюю ночь" пройдет в Подмосковье 24 и 25 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый областной фестиваль "Сон в летнюю ночь" пройдет в Подольске 24 и 25 августа, посетители смогут увидеть театральные и музыкальные представления и посетить художественную выставку. Об этом в среду сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"24 и 25 августа в поселке Дубровицы городского округа Подольск состоится первый областной театрально-музыкальный фестиваль "Сон в летнюю ночь". <...> Фестиваль будет проходить в последний уик-энд лета. Программа состоит из нескольких частей, сочетающих все жанры искусства: театральных представлений в формате openair, концертов в органном зале культурного центра "Дубровицы" и выставки художника Владимира Сиухова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль состоится в парковом пространстве вокруг храма Знамения.

"В марафоне Года театра этот новый областной проект занимает особое место. Идея мультижанрового фестиваля с одной стороны опирается на традиции старейших европейских фестивалей, таких как Авиньонский и Эдинбургский, а с другой вдохновляется уникальным архитектурным объектом", - процитировали в сообщении слова министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой.

Как добавили в пресс-службе, участниками мероприятия станут коллектив театра маски "Странствующие куклы господина Пэжо", творческий коллектив PranaLab, театр Giraffe Royal, а также ансамбль "Волки и овцы".

"Завершением двух фестивальных дней станут премьерные программы двух звезд театра и классической музыки: народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, органиста, пианиста, заслуженного артиста России Александра Князева. Они представят две литературно-музыкальные композиции: "Бах. Цветаева. Казанова" и "Бах. Шекспир. Джон Донн", - отмечается в материале.