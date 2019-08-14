Фестиваль йоги для пенсионеров проведут в Подмосковье 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль йоги в рамках проекта по поддержке активного образа жизни среди людей старшего поколения пройдет в Домодедове 15 августа, сообщила в среду пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Пятнадцатого августа в Домодедове состоится первый фестиваль йоги в рамках проекта "Активное долголетие" для граждан старшего поколения, в котором примут участие 500 пенсионеров", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для участников фестиваля проведут мастер-классы по танцам, рукоделию и физической культуре. Начало фестиваля запланировано на 12:00 в городском парке "Елочки". Вход на фестиваль свободный. В мероприятии примет участие президент Федерации йоги России Сергей Репин.

"В этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 массовых мероприятий, в которых примут участие более 7 тыс. граждан старшего поколения. Мы уже установили два мировых рекорда по скандинавской ходьбе и в танце зумба. Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте. Ее базовые упражнения направлены на восстановление энергии, силы и молодости", - цитирует пресс-служба главу министерства Ирину Фаевскую.

Проект для поддержки активного образа жизни среди людей старшего поколения "Долголетие в Подмосковье" стартовал в регионе в марте 2019 года.