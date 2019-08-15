Площадь природного заказника в Можайском округе Подмосковья увеличат в 2,5 раза

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены увеличить площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Сложные ельники Москворецкого лесничества" в подмосковном Можайском округе до 1,4 тыс. га, также природный заказник планируют переименовать в "Леса Колоцкого лесничества". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"В Минэкологии подготовлен проект положения о государственном природном заказнике областного значения "Леса Колоцкого лесничества". ООПТ была создана в Можайском городском округе в 1986 году под названием "Сложные ельники Москворецкого лесничества". При последнем обследовании вблизи заповедника обнаружены ценные экосистемы, не вошедшие в состав ООПТ. <...> Принято решение переименовать заказник и увеличить его территорию с 558 до 1399 га", - говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин, которого цитирует пресс-служба, в заповедной зоне зафиксировано обитание 16 видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Московской области.

"Самое важное то, что при обследовании заказника было обнаружено гнездо черного аиста. Это первое достоверное свидетельство обитания редчайшей птицы в Подмосковье за последние 90 лет", - добавил Куракин.

В пресс-службе пояснили, что, кроме черного аиста, в заказнике обнаружены следы обитания бурого медведя, речной выдры, обыкновенной рыси, черного коршуна, лугового луня и кедровки.

В Подмосковье около 250 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Минэкологии региона ведет работу по организации 17 новых ООПТ.