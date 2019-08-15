Карта доступных для туристов усадеб Подмосковья появилась на региональном портале

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут ознакомиться с доступными для посещения усадьбами региона на интерактивной карте, опубликованной на портале правительства региона.

"Карта старинных дворянских усадеб Подмосковья появилась на официальном портале правительства Московской области. На интерактивную карту нанесено 65 усадеб, доступных для осмотра туристами. В описании каждого музейного объекта содержатся данные о названии культурного учреждения, его адрес и контакты", - говорится в распространенном в четверг сообщении регионального правительства.

Отмечается, что всего на территории Подмосковья расположено 320 усадеб разной степени сохранности. Ряд из них является музеями, их можно посетить с экскурсией или самостоятельно, при этом некоторые усадьбы находятся в заброшенном состоянии.

Также на портале сообщается, что в регионе с 2013 года реализуется губернаторская программа "Усадьбы Подмосковья". Ее суть в том, что объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному инвестору для последующего восстановления. На территории усадьбы инвестор может сделать музей, ресторан, гостиницу, организовать рекреационные или спортивные объекты.