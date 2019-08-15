Полиция задержала мужчину, который закрылся с оружием в магазине в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали вооруженного мужчину, который захватил помещение магазина в подмосковных Котельниках. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленник задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка подмосковной полиции ТАСС сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - сообщили в полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел из неустановленного оружия в потолок. Продавцы и посетители покинули место происшествия, пострадавших нет.