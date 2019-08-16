Топливо с аварийно севшего A321 в Подмосковье откачают после частичного разбора салона

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Топливо с самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севшего в Подмосковье, начнут откачивать после частичного разбора салона. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Сейчас откачка топлива не может проводиться из-за невозможности открыть автоматические клапана топливных баков. Работы по сливу топлива начнутся 21 августа после предварительного разбора салона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в субботу специалисты будут демонтировать двигатели, а с воскресенья по вторник разбирать салон воздушного судна. Источник уточнил, что комиссия уже завершила работу на месте происшествия. Следственно-оперативная группа продолжает следственные действия.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").