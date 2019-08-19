Более 280 га земли передали городу Рошалю под индустриальный парк

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участок площадью свыше 280 га, находившийся в федеральной собственности, передали в собственность города Рошаля под строительство индустриального парка, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"В собственность городского округа Рошаль передан находившийся в федеральной собственности земельный участок площадью 283 га <...> Землю администрация городского округа планирует использовать для развития создаваемого в Рошале индустриального парка", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана. По его словам, ранее городскому округу уже были переданы 40 га земли из федеральной собственности.

В пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций региона сообщили, что до конца 2019 года планируется завершить строительство внешних сетей первой очереди индустриального парка. К настоящему времени на участке выполнено проектирование инфраструктуры парка.

"Ведется строительство сетей электроснабжения и газоснабжения до границ парка. На первом этапе зарезервирована мощность по электричеству - 6 МВт, объем газа - 5,5 тыс. куб. м в час", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, индустриальный парк предназначен для размещения крупных промышленных производств. Его общая площадь может составить более 500 га.