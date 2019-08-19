Мобильное приложение для построения маршрутов запустят в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2020 году запустить мобильное приложение для оптимального построения транспортных маршрутов. Приложение будет учитывать пользование социальной картой и расписание автобусов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Приложение разрабатывается в рамках действия региональной навигационно-информационной системы (РНИС). Для построения оптимального маршрута для пользователя в настоящее время ведутся работы по интеграции РНИС Москвы и области. С помощью приложения жители и гости Московской области смогут строить маршруты, в том числе для льготных категорий граждан с учетом пользования социальной картой, прогнозировать прибытие автобусов на остановку, и следить за расписанием", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что запустить мобильное приложение планируется в 2020 году. В настоящее время оно находится на стадии тестирования.