Количество преподавателей в Подмосковье выросло на 2,5 тыс. человек в 2019 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Преподавательский состав в образовательных учреждениях Московской области в текущем году увеличился на 2,5 тыс. человек. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщила первый зампред правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

"У нас в системе 93 тыс. педагогов работают. В этом году пришли еще 2,5 тыс. новых педагогов. У нас нет проблемы с обеспечением кадрами, мы на 100% закрыты", - сказала Забралова.

Она отметила, что привлекать новые кадры в регион позволяют меры поддержки, среди которых программа "Социальная ипотека" и дополнительная выплата молодым педагогам.

Как отмечается в презентации к выступлению Забраловой, в подмосковных школах работают 51 тыс. учителей, в детских садах - свыше 35 тыс. педагогов. Преподавательский состав вузов и техникумов составляет 6,5 тыс. человек.

"У нас более 1,5 тыс. школ, больше 2 тыс. детских садов, техникумов и вузов. Соответственно, у нас большое количество контингента, который растет по сравнению с каждым годом. В этом году мы прибавили на 47 тыс. человек - больше у нас в этом году придет в школы. Плюс у нас 105 тыс. первоклассников. Итого 904 тыс. человек", - добавила Забралова.