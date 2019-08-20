Власти Подмосковья составят рейтинг операторов питания в школах

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Министерство образования Московской области с нового учебного года будет составлять рейтинг операторов питания по качеству предоставляемой продукции в подмосковные школы. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщила первый зампред правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

"Было с начала года 114 обращений по питанию в школах, на качество питания. Со своей стороны с 1 сентября мы начнем рейтинговать операторов питания исходя из жалоб. Это будет наша работа со стороны Министерства образования. Еще мы переходим на трехлетний контракт и на совместные торги. Это важно, потому что это качество", - сказала Забралова.

Она отметила, что также администрациям муниципалитетов необходимо ежемесячно осуществлять местный контроль за качеством питания в школах.

Ранее Забралова сообщила, что в Московской области функционируют более 1,5 тыс. школ. В новом учебном году за парты сядут свыше 900 тыс. человек, из них около 105 тыс. - первоклассники.