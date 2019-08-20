Власти Подмосковья не будут повышать минимальный взнос на капремонт в 2020 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Московской области в 2020 году останется на уровне 2018 года и составит девять рублей семь копеек за кв. м в месяц. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"Мы приняли на 2019 год и на 2020 год решение о том, что мы не поднимаем минимальный взнос на капитальный ремонт, то есть несмотря на то, что у нас программа вторая по размаху в Российской Федерации, а по количеству домов первая, жители наши не испытывают дополнительное бремя, связанное с платежами за капремонт", - сказал Хромушин.

В декабре 2018 года правительство Московской области постановило сохранить на текущий год размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на уровне девять рублей семь копеек за квадратный метр в месяц, что соответствует уровню прошлого года.

В капитальный ремонт входит ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем, в том числе замена электропроводки и лифтов. По решению субъекта федерации или собственников жилья список может расшириться: например, к нему может быть добавлено утепление фасада.