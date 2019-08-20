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Мобильный сервис с информацией о ходе строительства жилья появился в Подмосковье

Сервис работает на базе приложения "Добродел"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сервис "Подмосковные стройки", который помогает отслеживать стадии строительства жилых и социальных объектов, заработал на базе мобильного приложения "Добродел" в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Жители Московской области могут получить полную информацию о строящихся объектах с помощью мобильного сервиса "Подмосковные стройки". Новый раздел, который запущен Главгосстройнадзором Московской области на платформе "Добродел", представлен губернатору Андрею Воробьеву", - говорится в сообщении.

В сервисе на интерактивной карте обозначены жилые дома и соцобъекты, по каждому из которых представлена информация об адресе, застройщике, статусе строительства, плановой и прогнозной дате окончания работ, результатах проверки.

"В Московской области на протяжении многих лет идет интенсивная стройка, но, к сожалению, люди, которые покупали квартиры, не могли понять в каком состоянии находится строительство их домов. Мы оцифровали все многоквартирные дома и теперь каждый, кто приобретает жилье, может видеть на какой стадии находится объект. В зеленом цвете - если дом идет по графику, в желтом - если есть небольшое отставание, а в красном - проблемные объекты", - приводят в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что с ноября в сервисе появится доступ к информации о состоянии объектов по QR-коду. Также власти региона планируют добавить данные о промышленных объектах, апартаментах и факты выявления незаконного строительства.

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