Семейные животноводческие фермы Подмосковья получили гранты на сумму 165 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Московской области выделили семь грантов на развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму 165 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе подали более 30 руководителей фермерских хозяйств, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"По итогам заседания комиссии по отбору семейных животноводческих ферм принято решение о предоставлении семи грантов подмосковным фермерским хозяйствам на общую сумму 165 млн рублей. Три семьи, получившие грант, ранее получали поддержку как начинающие фермеры", - говорится в сообщении.

Первые гранты на крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), полученные в 2014 году, помогли фермерам закупить коров, построить линии по переработке молока, развить козоводческое хозяйство, расширить сельхозугодия.

"На средства второго гранта фермеры из Волоколамска, Дмитрова, городского округа Богородский, Луховиц смогут увеличить поголовье до 500 голов с доильным залом, приобрести оборудование для производства сыров, купить племенных коз. К 2026 году валовое производство козьего молока может увеличиться с 36 тонн до 200 тонн", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Всего в 2019 году государство выделило около 240 млрд рублей на развитие крестьянско-фермерских хозяйств.