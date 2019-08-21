Юлия Купецкая стала главой городского округа Серпухов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Серпухов избрал главой муниципалитета Юлию Купецкую, ранее она временно исполняла обязанности главы этого муниципального образования. Об этом в среду сообщается на сайте местной администрации.

"Юлия Купецкая избрана главой городского округа Серпухов. Такое решение сегодня единогласно приняли депутаты Совета депутатов муниципалитета. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия", - говорится в сообщении.

По данным администрации, кандидатура Юлии Купецкой, которая ранее являлась временно исполняющей обязанности главы округа, была рекомендована конкурсной комиссией и поддержана членами местного отделения партии "Единая Россия".

Ранее Совет депутатов муниципалитета принял отставку главы Серпухова Дмитрия Жарикова, решившего покинуть пост по собственному желанию.