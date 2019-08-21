Пропускная способность перекрестков на Волоколамском шоссе в Подмосковье вырастет на 20%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году завершить строительство дополнительных поворотных полос на шести перекрестках Волоколамского шоссе, в результате их пропускная способность увечится на 20%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минтранса региона.

"Волоколамское шоссе - одно из самых загруженных направлений в Московской области. Для ликвидации пробок и сокращения времени в пути на шести пересечениях с Волоколамским шоссе намечено построить дополнительные поворотные полосы. Планируется, что в результате реализации проекта пропускная способность перекрестков увеличится на 20%", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

По его словам, проектирование начнется в этом году, а строительные работы планируется завершить в следующем. "В ходе разработки проекта специалисты учитывают особенности организации дорожного движения каждого перекрестка. В рамках работ на перекрестках также заменят асфальтобетонное покрытие", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, работы проведут на пересечении Волоколамского шоссе с улицами Комсомольская, Жуковского, Братьев Горожанкиных, Аннинская, Карбышева, а также Народного Ополчения и Полевая (один перекресток).