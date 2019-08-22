Более 200 млн рублей направят в Московской области на муниципальные выборы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 200 млн рублей выделили в Московской области на проведение выборов в советы депутатов муниципальных образований, из них около 80 млн рублей - это финансирование из бюджета региона. Об этом сообщил в четверг председатель избиркома Подмосковья Илья Березкин в ходе заседания комиссии.

"На 31 избирательную кампанию, которые пройдут на территории Московской области в сентябре текущего года, мы потратим 204 млн рублей, из которых 124 млн рублей - это соответствующий бюджет муниципальных образований, 80 млн рублей - это те [средства], которые выделены из бюджета Московской области на те муниципалитеты, которые прошли преобразование путем объединения в городские округа", - сказал Березкин.

Он отметил, что наибольшее количество денежных средств, выделяемых для избирательных кампаний в регионе, предназначены для обеспечения деятельности членов участковых избирательных комиссий.

Ранее Березкин сообщил, что свыше 2,5 тыс. кандидатов зарегистрировали на выборы в советы депутатов муниципальных образований Московской области. Выборы в единый день голосования 8 сентября.