Проект психологической поддержки приемных семей начал действовать в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проект "Реконструкция приемной семьи" появился в Московской области. На протяжении двухнедельной программы на базе школы-интерната в Сергиевом Посаде с семьями будут работать психологи, юристы и социальные педагоги, сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Московской области на базе школы-интерната имени Преподобного Сергия в Сергиево-Посадском городском округе запустился уникальный проект "Реконструкция приемной семьи". Он позволит предотвратить эмоциональное родительское выгорание и восстановить родительские отношения с детьми", - цитирует пресс-служба Забралову.

По ее словам, семья из Орехово-Зуева первой примет участие в программе. "С целью "перезагрузки" психологического климата в семье в течение двух недель лучшие подмосковные специалисты - психологи, социальные педагоги, юристы - будут ежедневно работать по индивидуальному плану с каждым членом семьи", - пояснила министр.

Она отметила, что во время программы приемная семья будет проживать в гостинице школы-интерната. Проект станет постоянным, поэтому принять в нем участие сможет каждая приемная семья.

По данным пресс-службы, в регионе проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 15,7 тыс. из них находятся на воспитании в замещающих семьях.