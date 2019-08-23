Строительство новых тротуаров к 40 школам и детсадам Подмосковья завершат к 1 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Строительство новых тротуаров к 40 образовательным учреждениям и детским садам Московской области завершится к началу учебного года, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"После проведенного обследования подходов к школам и детским садам Московской области было принято решение о строительстве более 40 новых тротуаров. При составлении адресного перечня учитывались требования по безопасности дорожного движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет обустроено 23 тротуара у школ, 18 подходов к детским садам и один тротуар к профессиональному училищу", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что общая протяженность новых тротуаров составит 6,6 км. Выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В настоящее время строительные работы ведутся на 28 объектах, новые тротуары уже появились на территории семи образовательных учреждений.

"Отметим, что, согласно статистике, на дорогах Московской области одним из самых распространенных видов происшествий с участием несовершеннолетних является наезд на пешеходов", - уточняется в сообщении.