Около 80 предприятий представят Московскую область на МАКС-2019

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 80 предприятий авиационной и космической отрасли из Подмосковья примут участие в международном салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 2 сентября в городском округе Жуковский. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства инноваций и инвестиций региона.

"Традиционно наиболее представительной экспозицией будут представлены производители авиационной и космической отрасли, расположенные на территории Московской области. В этом году в работе салона будут участвовать около 80 предприятий из Подмосковья, многие из которых планируют презентовать свои новейшие образцы продукции и научные разработки", - говорится в сообщении.

Летно-исследовательский институт имен М. М. Громова представит четыре летающие лаборатории, в том числе испытывающие двигатели для самолетов МС-21 и ИЛ-114-300. ФГУ "ЦАГИ" планирует выставить модель сверхзвукового делового самолета, а также демонстратор транспортного беспилотника вертикального взлета и посадки вентиляторного типа.

Ожидается крупная экспозиция предприятий Роскосмоса, в составе которой будет 13 предприятий из Московской области. Среди новых образцов продукции Роскосмоса будут 3D-тренажер и макеты перспективных ракет для космической отрасли, разрабатываемых ПАО "РКК Энергия", макет жидкостного ракетного двигателя РД-171 от АО "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко", макеты космических аппаратов, произведенных и проектируемых с участием АО "НПО им. С. А. Лавочкина".