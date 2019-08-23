Школьные автобусы заменят в 21 муниципалитете Подмосковья

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 30 школьных автобусов заменят в 21 муниципальном образовании Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой. Всего в Подмосковье перевозку учеников осуществляют 350 автобусов.

"За 2017-2018 годы было приобретено 94 автобуса. В этом году планируется заменить еще 30 школьных автобусов на 21 территории. Это такие городские округа, как Воскресенск, Дмитровский, Клин, Можайск, Одинцовский, Подольск, Раменский, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Егорьевск, Коломенский, Кашира, Красногорск, Луховицы, Озеры, Зарайск, Щелково, Домодедово, Ленинский", - приводят в сообщении слова Забраловой.

Она отметила, что все автобусы старше 10 лет подлежат замене.

"Свыше 18 тыс. детей в малых населенных пунктах Подмосковья доставляются до образовательных учреждений с помощью школьных автобусов", - добавила Забралова.