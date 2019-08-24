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Более 2 тыс. человек станут участниками забега "Живу спортом" в Дмитрове

Маршрут пройдет через центральные улицы города

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек ожидают в субботу на забеге "Живу спортом" в городе Дмитров в Подмосковье. Участники смогут преодолеть дистанции в 5, 10 и 21,1 км. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В Дмитрове пройдет очередной забег из серии "Живу спортом". Участие в этом беговом событии примут более 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что участники смогут преодолеть три дистанции: 5, 10 и 21,1 км. Маршрут будет проложен через центральные улицы города. "Все участники забега смогут бесплатно посетить Дмитровский кремль - одну из главных достопримечательностей города. Помимо обзорной экскурсии по территории крепости, желающие смогут ознакомиться с двумя экспозициями - "Дмитровский край с древнейших времен до XVIII века" и "История, быт и художественная жизнь края", - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, участники и призеры забегов получат подарки от партнеров и организаторов мероприятия.

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