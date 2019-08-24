Памятник Ту-144 установили в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Мемориал легендарному советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144 открыт в субботу в Жуковском на центральном въезде в Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова.

"Летчики, инженеры и жители давно мечтали о создании памятника самолету Ту-144. Это не просто крылатая машина, это символ достижений российской авиационной науки. Ту-144 стал первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером", - сказал глава Жуковского Юрий Прохоров на открытии памятника.

Памятник представляет собой модель Ту-144. Он установлен на три опоры так, чтобы нос самолета был поднят кверху, как будто он взлетает.

После церемонии в небе над городом на предельно малой высоте пролетели летчики-испытатели на истребителях Су-30МКК, МиГ-35 и самолете-бомбардировщике Ту-95 "Медведь".

История монумента

Подготовка самолета и проектной документации в целом заняла около четырех лет. Подготовительные реставрационные работы по установке памятника велись с середины мая 2019 года силами волонтеров и партнеров мемориального проекта.

В качестве монумента был выбран летавший серийный самолет, собранный на Воронежском авиазаводе в апреле 1981 года, который установил серию международных рекордов по замкнутому маршруту 2000 км (в июле 1983 года), а потом принял участие в совместной российско-американской программе по исследованию сверхзвуковых самолетов следующего поколения. Общий налет самолета в 1981-1999 годы составил около 140 часов, из них на сверхзвуке более 40 часов. Этот борт после завершения летной карьеры, базировался на территории ЛИИ им. М. М. Громова и стал собственностью города в 2014 году, поменяв до этого нескольких владельцев с конца 1990-х годов.

В перспективе у подножия самолета планируется создать музейный павильон, а внутри фюзеляжа открыть интерактивный музей.

Проект установки памятника Ту-144 в рамках инициативы по созданию музея истории авиации в Жуковском поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители Жуковского, участники фонда "Легенды Авиации", администрация городского округа, представители руководства центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, а также региональное и местное отделения партии "Единая Россия" сформировали инициативную группу для реализации задумки.