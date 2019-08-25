Поезда на Курском направлении МЖД по техническим причинам могут следовать с задержками

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поезда могут следовать с задержками по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщается в аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

❗На Курском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства. #up

"На Курском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Московской железной дороги (МЖД), 24 и 25 августа железнодорожники переводят станцию "Подольск" на микропроцессорную систему управления движением поездов. Технология позволит повысить надежность и скорость движения поездов, а также сократить интервал движения между ними. На период работ меняется график движения поездов Курского направления.