Власти Подмосковья предполагают, что МАКС-2019 посетят около 500 тыс. человек

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 500 тыс. человек могут посетить Международный авиасалон в Жуковском МАКС-2019. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Ожидается, что МАКС посетит 500 тыс. человек. Для транспортного обеспечения будут организованы бесплатные автобусы с интервалом движения 1,5-12 мин, провозная способность - 29 тыс. пассажиров в час. С 86 до 152 увеличено количество пар электропоездов. Интервал движения составит 5-12 мин, провозная способность в час - 22 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность обеспечения безопасности мероприятия из-за большого числа посетителей. "Все должно пройти на должном уровне", - привели в сообщении его слова.

Международная аэрокосмическая выставка МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме центральной испытательной базы страны - ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году и регулярно проходит раз в два года. Цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости авиарынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.