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Число участков дорог с фиксацией средней скорости движения увеличат вдвое в Подмосковье

Комплексы определения средней скорости движения заработают на участках трасс М-3 "Украина", М-2 "Крым", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", А-107 "ММК" и на Волоколамском шоссе

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют увеличить почти в два раза количество участков дорог, где функционируют комплексы определения средней скорости движения транспорта, фиксация средней скорости заработает на еще десяти дорожных участках уже в этом году. Об этом журналистам сообщил в понедельник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

"У нас на сегодняшний момент в качестве мер, предусматривающих повышение безопасности дорожного движения в области, работают различные комплексы фото- и видеофиксации. Мы на сегодняшний день переходим от фото- и видеофиксации нарушений к еще одному важному параметру - фиксации нарушений средней скорости. На самом деле мы планируем, что уже введя в эксплуатацию одиннадцать рубежей [участков], в ближайшее время введем еще десять", - сказал Гержик.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, фиксация средней скорости заработает на участках трасс М-3 "Украина", М-2 "Крым", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", А-107 "ММК" и на Волоколамском шоссе. Ожидается, что снижение аварийности на участках составит не менее 50%. Работы будут проведены в текущем году.

"При выборе места перенастройки камер учитывалось также отсутствие участков, на которых меняется скоростной режим и отсутствие пересечения в одном уровне регулируемых и нерегулируемых перекрестков в одном уровне, и наличие наземных пешеходных переходов и светофоров", - уточнили в пресс-службе.

Ранее нарушение разрешенной скорости на трассах камеры фиксировали в конкретной точке, где они расположены. Измерение средней скорости позволяет определить, превышал ли скорость водитель на целом участке дороги.

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