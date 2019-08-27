В Одинцове 31 августа появится музей под открытым небом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Музей под открытым небом появится в Одинцовском округе Подмосковья 31 августа, событие пройдет в рамках Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код". Об этом во вторник сообщила пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

"Тридцать первого августа в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского круга состоится открытие музея под открытым небом. Событие станет финалом Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код", который сейчас проходит в подмосковном Одинцове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля в Одинцове художники уже нанесли свои рисунки на шесть фасадов домов в процессе - работы еще более 20 авторов. Пресс-служба также добавила, что по случаю открытия музея для гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы с известными художниками, а также выставки фотографий работ и иллюстраций участников.

"Ни в одном регионе нет такого музея. Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания. Мы знаем, что жизнь люди воспринимают, воспринимая городскую среду, в которой они находятся, с которой каждый день сталкиваются", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.

Также в пресс-службе пояснили, что на площадке фестиваля разместят специальные кубы, разрисовать которые вместе с известными художниками смогут гости мероприятия.

"В рамках создания музея под открытым небом в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа Московской области также будет разработано специальное online-приложение фестиваля "Городской Морфогенез" для смартфонов и мобильных устройств, которое станет проводником пользователей и посетителей микрорайона Новая Трехгорка в мир уличного искусства. Удобный аудио гид в приложении расскажет о каждом художнике, его культурном коде, зашифрованном в его авторской работе", - добавили в ведомстве.