Воробьев: житель Подмосковья в среднем сможет сэкономить до 50 тыс. рублей за счет МЦД

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Экономия на транспорт до Москвы для жителя, например, Подольска за счет запуска первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) составит до 50 тыс. рублей в год. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя тарифы на поезду на диаметрах.

"Это можно сказать, транспортная мини-революция. Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 - на электричку и 38 - на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза. В год экономия составит до 50 тыс. рублей. Это серьезная сумма для семьи с любым достатком", - привели слова Воробьева в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". "Центральная" зона будет в границах станций Марк - Сетунь и Волоколамская - "Остафьево, в "Пригород" войдут все остальные станции, расположенные на территории Московской области в пределах МЦД, а "Дальняя" будет действовать для поездок со станций за пределами МЦД.

Стоимость проезда по МЦД-1 и МЦД-2 в случае начала их работы в 2019 году в пределах "Центральной" зоны составит 38 рублей по карте "Тройка", в "Пригороде" - 45 рублей. При путешествии в границах "Дальней" зоны стоимость будет рассчитываться исходя их тарифа на проезд в зоне "Пригород" (45 рублей) плюс 23 рубля за каждую зону пригородных электричек за пределами МЦД.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.

Запуск первых двух диаметров намечен на ноябрь текущего года. МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Основным проездным для МДЦ станет "Тройка": по ней можно будет бесплатно пересаживаться с диаметров на метро и МЦК в течение 90 минут. Пересадка на наземный транспорт столицы будет платной.