Власти Подмосковья намерены поставить на кадастровый учет все ООПТ в регионе до 2021 года

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Работа по постановке на кадастровый учет всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Московской области будет завершена в 2019-2020 годах. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

"Я считаю, что в течение 2019 и 2020 годов мы разберемся со всеми ранее созданными ООПТ, и у нас будет достигнут показатель 100% внесения их в единый государственный реестр недвижимости", - сказал он.

По данным пресс-службы зам председателя правительства региона, сейчас в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тыс. га: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект. Из них, по словам Куракина, поставлены на учет 90%, осталось еще 10%.

Он пояснил, что без постановки ООПТ на кадастровый учет нет возможности должным образом охранять территорию. Так, на одной из территорий в подмосковном Кратово возник конфликт интересов. Сейчас на ООПТ расположены 180 жилых домов, санаторий Федерального медико-биологического агентства, детский центр "Ковчег" и целый ряд других объектов. Власти рассчитывают узаконить границы этой природной территории в 2019-2020 годах.

Куракин добавил, что сейчас ООПТ занимают около 4% площади области. Планируется достигнуть показателя в 17%. В 2019 году будет создано еще девять охраняемых природных территорий, а в следующие годы эту работу предполагается ускорить.