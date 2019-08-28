Около 25 млрд рублей потребуется на рекультивацию закрытых свалок в Подмосковье

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Около 25 млрд рублей потребуется на рекультивацию закрытых в Московской области мусорных полигонов. Об этом сообщил в среду журналистам зампредседателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

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"Если мы говорим о рекультивации 24 закрытых полигонов - это порядка 25 млрд рублей. Держим в уме еще 15 работающих", - сказал он, добавив, что если эти средства можно бы изыскать единовременно, то проблему закрытых свалок можно было бы решить в течение нескольких лет.

Всего на территории Московской области было 39 полигонов, из них 24 закрыты, 15 продолжают работать. Общая площадь закрытых свалок, по данным Минэкологии региона, - 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Как сообщал в январе 2019 года губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям, на рекультивацию свалок в Подмосковье в 2019-2021 годах предполагается направить порядка 20 млрд рублей.

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология". В его рамках в Подмосковье впервые началась реабилитация отработавших объектов. Так, работы на первых трех завершились в 2018 году - "Каширский", "Электросталь" и "Быково". Сейчас идет рекультивация "Кучино", которая должна закончиться осенью 2019 года.