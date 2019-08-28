Дирекцию подмосковных ООПТ могут создать в 2020 году

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Московской области может быть создана в 2020 году. Она будет заниматься поддержанием популяции краснокнижных растений и животных, сообщил в среду журналистам замминистра экологии региона Владислав Холодков.

"Мы сейчас занимаемся обоснованием создания такого юридического лица <…> Я рассчитываю, что наша аргументация будет услышана, и такая служба в следующем году будет создана. Хотя есть вопросы с финансированием", - сказал он.

Холодков добавил, что дирекция может быть создана на базе комитета по лесному хозяйству Подмосковья. Это позволит не дублировать функции у разных ведомств, а расширить их набор у существующего.

Дирекция будет заниматься, в частности, работой с краснокнижными растениями и реинтродукцией животных, охраной от пожаров, развитием инфраструктуры и экскурсиями, уточнил он.