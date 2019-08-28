Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном назван лучшей школой Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Рейтинг 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья возглавила школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. В десятку лучших школ вошли образовательные учреждения Королева, Одинцова, Дмитрова, а также Сергиева Посада и Дубны.

Данные рейтинга представили на форуме педагогов, который проходит в Красногорске 27-28 августа. Второй в списке лучших региональных школ стала областная гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе. Третье место занял физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном.

"Вы знаете, что в Подмосковье порядка 1,5 тыс. школ. Мы взяли на себя смелость оценить, где находится [в рейтинге] каждое из средних образовательных учреждений. Мы понимали, что, может быть, чем-то рискуем, потому что разные школы в разных условиях находятся, в разное время построены, в разных населенных пунктах - больших и маленьких. Я могу сказать, что за последние три года - именно столько мы рейтингуем школы - мы добились очень заметного результата", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев на форуме.

Как сообщалось ранее, лучшим 100 школам региона предоставят гранты губернатора Подмосковья. Первые 10 образовательных учреждений получат по 1 млн рублей на развитие, остальные школы - по 500 тыс. рублей.