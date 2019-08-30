Инфоцентры откроют на стройплощадках мусоросжигательных заводов в Подмосковье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "РТ-Инвест" (входит в структуру "Ростеха"), которая возводит четыре мусоросжигательных завода в Московской области, откроет информационные центры вблизи строительных площадок предприятий, чтобы любой желающий мог ознакомиться с проектной документацией. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"На сегодняшний момент мы занимаемся созданием специальных центров информирования. Они будут размещены на строительных площадках. Для всех желающих будет доступна для ознакомления проектная документация заводов, результаты государственных и экологических экспертиз. На месте можно будет посмотреть ход строительства и макет завода. Первый такой центр откроется до конца этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие центры будут у каждого из четырех заводов. Первый откроется вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе ориентировочно в декабре 2019 года.

Создаваемые "РТ-Инвест" МСЗ станут частью новой системы обращения с отходами Московской области. Они смогут обезвреживать до 700 тыс. тонн в год и вырабатывать по 70 МВт электроэнергии каждый, первые два планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, остальные - в 2022 году. Первые два будут расположены в Воскресенском и Наро-Фоминском районах, третий и четвертый в Богородском городском округе и Солнечногорском районе. Третий и четвертый заводы предполагается начать строить осенью 2019 года. Согласно материалам правительства Подмосковья, половина мощности предприятий (1,4 млн тонн) зарезервирована под мусор Москвы, еще столько же - под мусор Подмосковья.

Местные жители выражали опасения, что заводы могут оказать негативное влияние на окружающую среду, и настойчиво пытались получить доступ к проектной документации предприятий.

Новая инфраструктура Московской области по обращению с отходами будет состоять из 13 комплексов по первичной переработке мусора, 13 сортировок и четырех мусоросжигательных заводов. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения. В среднем мощность комплексов по переработке мусора будет составлять порядка 350 тыс. тонн в год. Таким образом, с учетом МСЗ новая инфраструктура обращения с мусором в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн тонн отходов к 2022 году. Инвестиции в нее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей (120 млрд - стоимость четырех МСЗ).