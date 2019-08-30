Около 700 человек сдадут ОГЭ и ЕГЭ в Подмосковье в дополнительный период

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 700 выпускников девятых и одиннадцатых классов подмосковных школ сдадут Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в дополнительный период в сентябре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Московской области более 680 человек - выпускники девятых и одиннадцатых классов - сдадут экзамены в дополнительный период ГИА. Так называемый сентябрьский период сдачи экзаменов стартует 3 сентября и продлится до 21 сентября", - приводятся у сообщении слова Забраловой.

Она пояснила, что сдать экзамен в дополнительные дни смогут те, кто не сделал это в основной период, а также получил два неудовлетворительных результата по обязательным предметам или повторно получил неудовлетворительный результат по одному из таких предметов.

"Сдавать экзамены будут 240 одиннадцатиклассников и 449 девятиклассников. Для этого организованы специальные пункты сдачи, которые оборудованы в соответствии с необходимыми требованиями. ГИА-9 ребята будут сдавать в 57 пунктах, а ГИА-11 - в шести", - добавила Забралова.

Она также отметила, что за ходом проведения экзаменов будут следить онлайн-наблюдатели. На местах контролировать процесс сдачи итоговой аттестации пригласят около 115 аккредитованных общественных наблюдателей.

В пресс-службе напомнили, что в этом году в Московской 486 человек получили наивысший балл по ЕГЭ, из них 30 человек получили 100 баллов по двум предметам, а три подмосковных выпускника заработали 300 баллов сразу по трем предметам.