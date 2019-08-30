Фестиваль уличных театров "Петрушки мира" пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый международный фестиваль уличных театров "Петрушки мира" пройдет в городе Сергиев Посад Московской области в выходные. Он соберет участников из России, Франции, Италии и других стран, рассказали ТАСС в пресс-службе организаторов.

"31 августа и 1 сентября 2019 года в музейном комплексе "Конный двор" Сергиево-Посадского государственного музея-заповедника впервые пройдет международный фестиваль уличных театров "Петрушки мира", на который соберутся артисты и куклы из России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов", - уточнили в пресс-службе.

Организаторы добавили, что на фестиваль приедут представители знаменитой французской актерской династии с многовековой историей - отец и сын Касиданусы приедут на фестиваль со своим Полишинелем. Также среди участников праздника: голландская кукла Ян Клаассен, испанский герой Малик Каталонья и чешский Кашпарек.

"Одним из самых ожидаемых гостей станет Пульчинелла из Италии, которого представит замечательный актер Бруно Леоне. Ну а главный персонаж русского уличного балагана Петрушка выступит перед жителями и гостями Сергиева Посада в представлениях Русского традиционного театра кукол "Петрушка", основанного в Москве еще в 1989 году солистом балета и первым Петрушкой в СССР и в современной России Андреем Шавелем и его женой, театральным художником Валентиной Смирновой, а также в представлениях артистов "Петрушкиной слободы" из Московской области и петрушечников из Санкт-Петербурга, Томска и Воронежа", - добавили в пресс-службе.

Торжественное открытие фестиваля состоится на главной площади города в день празднования 100-летия Сергиево-Посадского района, продолжением которого станет шествие петрушек по центральной улице в сопровождении оркестра. Во время фестиваля всех гостей ждут народные гуляния, уличные конкурсы и игры, мастер-классы артистов-петрушечников из разных стран. Пришедшие на праздник смогут увидеть изделия народных промыслов, сохранившихся с ХIХ века, а также побывать на лекциях.

Фестиваль совместно проводят Министерство культуры Московской области, администрация Сергиево-Посадского городского округа и Русский традиционный театр кукол "Петрушка". "Природа уличного театра - петрушечного театра - древняя и на редкость привлекательная для семейной аудитории. Нам очень хочется, чтобы подмосковный город с уникальным потенциалом - Сергиев Посад - запустил на орбиту новый самобытный фестиваль, на который приехали бы гости из разных стран", - отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, чьи слова проводят в пресс-службе.