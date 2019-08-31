Подарочный набор "Я родился в Подмосковье" начнут вручать в роддомах региона с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роженицы в Московской области смогут с 1 сентября получить подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье". Соответствующий документ опубликован на портале правительства Подмосковья.

"Право на получение подарочного набора в Московской области имеют граждане Российской Федерации (один из родителей, единственный родитель), независимо от места их жительства при условии рождения ребенка не ранее 1 сентября 2019 года в медицинских организациях государственной или частной систем здравоохранения Московской области", - говорится в документе.

В материале также отмечается, что родители новорожденного смогут выбирать между подарочным набором от правительства региона и денежной выплатой в размере 20 тыс. рублей.

В рамках финансирования в 2019 году на подарочные наборы предусмотрено 585 млн рублей из расчета стоимости коробки на 45 тыс. родившихся детей с 1 сентября до конца 2019 года.

В набор губернаторского подарка "Я родился в Подмосковье" войдет около 50 предметов. Среди них одежда на первый год жизни, предметы ухода для матери и ребенка, аптечка для новорожденного.