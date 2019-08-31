Малоимущие семьи Подмосковья с 1 сентября смогут получить подарочный набор первоклассника

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в Московской области смогут с 1 сентября получить подарочные наборы для первоклассников. В комплект для школьников войдут рюкзак и письменные принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"С 1 сентября подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (12493 рубля), в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из подмосковных школ, получат подарок первокласснику - рюкзак с анатомической спинкой и школьно-письменные принадлежности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выдача подарочных наборов будет проходить в муниципальных управлениях социальной защиты.

Депутаты Московской областной думы приняли закон, согласно которому малоимущие семьи смогут получить подарочный набор первоклассника. На приобретение каждого набора выделяется по 2,6 тыс. рублей. Школьные комплекты планируется предоставить 8,2 тыс. первоклассников.