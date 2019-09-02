Около 50 резервных мест для голосования на муниципальных выборах подготовили в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Резервные места подготовлены для проведения голосования в рамках выборов в советы депутатов муниципальных образования Московской области. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Мы подготовили 50 резервных мест для голосования. Это автобусы, специально оборудованные под избирательный участок, который можно будет привезти и организовать в нем стандартное голосование, если вдруг основное место для голосования пришло в негодность или [имеется] опасность для проведения в нем избирательных действий", - сказал Березкин.

Как уточняется в справочном материале Мособлизбиркома, резервные места для голосования подготовлены в 45 автобусах и пяти помещениях. Всего в регионе на муниципальных выборах этого года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, большинство из них располагаются в зданиях образовательных учреждений.

По данным избирательной комиссии Подмосковья, около 2,5 тыс. кандидатов примут участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований Московской области. На 31 избирательную кампанию в регионе будет потрачено более 200 млн рублей. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.