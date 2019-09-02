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Избирком прогнозирует явку избирателей на муниципальные выборы в Подмосковье в 15-30%

Всего в регионе на выборах смогут проголосовать более 2 млн избирателей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области прогнозирует явку избирателей на выборы в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья 8 сентября на уровне от 15 до 30%, сообщил в понедельник журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"Мы рассчитали, что нижнее значение [явки избирателей], ниже которого мы точно не упадем, это порядка 15%. 20-25% или 30% - это средняя цифра в зависимости от муниципалитетов", - сказал Березкин.

Как отмечается в справочном материале Мособлизбиркома, всего в Подмосковье на выборах смогут проголосовать более 2 млн избирателей.

По данным Избирательной комиссии Подмосковья, около 2,5 тыс. кандидатов примут участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований Московской области. На 31 избирательную кампанию в регионе будет потрачено более 200 млн рублей. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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