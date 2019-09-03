Движение по Зенинскому шоссе в Люберцах планируют открыть в декабре 2019 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рабочее движение по Зенинскому шоссе в городском округе Люберцы Московской области откроют в декабре 2019 года. Об этом во вторник в ходе регионального правительства сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"В Люберецком городском округе мы сдаем три объекта: реконструкцию Зенинского шоссе, мост через реку Пехорку и развязки. В этом году в декабре мы открываем движение", - сказал он.

Согласно презентации, которую он представил на заседании, стоимость работ на шоссе составит 572 млн рублей. Протяженность реконструируемого участка - 2,52 км. Работы на объекте начались в октябре 2018 года.

Всего, по данным Минтранса области, до конца 2019 года будут сданы 10 дорожных объектов общей протяженностью 30,38 км: Западный объезд города Сергиев Посад, Зенинское шоссе, улица 43-ей Армии в Подольске, дорогу к микрорайону Конкурсный в Сергиевом Посаде, развязку в Красногорске на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе, развязку Маленькая Италия в Истре, два путепровода, которые должны связать Горьковское и Носовихинское шоссе в Балашихе и Реутове, мост в Щелкове и пешеходный переход в Подольске. Совокупная стоимость этих проектов составила почти 26 млрд рублей.