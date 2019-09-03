Мост через Москву-реку в Воскресенске начнут ремонтировать в 2019 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Афанасьевский автомобильный мост через Москву-реку в подмосковном городе Воскресенск начнут ремонтировать в 2019 году. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

"В этом году мы начнем реконструкцию моста через реку. Частично восстановим движение по старому мосту на время ремонта", - сказал он, комментируя ситуацию в Воскресенске.

Согласно презентации, которую он представил на заседании, работы предполагается завершить в 2022 году. Стоимость составит 2,7 млрд рублей. Протяженность участка - 300 м.

Афанасьевский мост - часть технологической дороги, которая соединяет Афанасьевский карьер и цементный завод по другую сторону реки. Объект построил французский производитель строительных материалов Lafarge для нужд предприятия в 1961 году, но им пользовались жители Воскресенска и ближайших населенных пунктов.

Это один из нескольких автомобильных мостов через Москву-реку в Воскресенске, ближайший от него находится в 11 км. Lafarge закрыл объект 1 июля 2018 года в связи с его высокой степенью износа. Связь ближайших населенных пунктов с Воскресенском оказалась затруднена, образовались многочасовые пробки.

В июле 2018 года правительство региона приняло решение выйти на переговоры с Lafarge о передаче сооружения в собственность муниципалитета, чтобы его реконструировать или построить новый объект. Предприятие выразило готовность передать мост муниципалитету.