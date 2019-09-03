В Подмосковье в минувшие выходные нашли 27 снарядов времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Взрывотехники обнаружили 27 снарядов времен Великой Отечественной войны на территории Московской области в минувшие выходные. Об этом во вторник ТАСС сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенков.

"Десять снарядов времен Великой Отечественной войны было обнаружено на территории Можайского городского округа, шесть нашли в городском округе Руза и один снаряд - в Волоколамском округе", - рассказал он.

По словам Совенкова, во время организации досмотра найденных снарядов было организовано обследование мест происшествия и найдено еще десять снарядов в боевом состоянии. "Угрозы жизни для населения нет, так как в местах обнаружения боеприпасов силами ОМВД городских округов была выставлена охрана. Артиллерийские снаряды планируется изъять и уничтожить 3 сентября", - подчеркнул он.

Всего с начала текущего года, по словам Совенкова, взрывотехники "Мособлпожспаса" уничтожили 432 боеприпаса различного калибра времен Великой Отечественной войны.