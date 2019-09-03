Ежегодная подмосковная акция "Наш лес" пройдет 21 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ежегодная акция Московской области "Наш лес" в этом году пройдет 21 сентября, в этот раз ее акцент сместится на озеленение городов, потому что восстановление лесов области после эпидемии жуков-короедов завершено. Об этом журналистам во вторник сказал глава комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"Когда начиналась эта акция, мы засаживали лес, который погиб в результате эпидемии жука-короеда 2010-2011 годов. Сейчас все 74 тыс. га мы восстановили, и у нас основной акцент [сместился] на то, чтобы озеленять города <…> 21 сентября в 11:00 почти на 1 тыс. площадок по всей Московской области будет высажено более 68 тыс. осенних и декоративных деревьев и кустарников", - сказал он.

Советников добавил, что будут высаживаться кустарники и деревья, которые хорошо смотрятся осенью: рябины, клены, бересклеты и другие. Он отметил, что название акции не будет меняться в связи с тем, что ее акцент сместился на города.

По словам главы комитета, акция "Наш лес" проходит шесть лет. За это время жители Московской области посадили 14 млн деревьев и кустарников. В мероприятии приняли участие 1,65 млн человек.